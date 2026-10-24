Ciclista travolto da un’auto in via Orzinuovi: morto un uomo

Tragico incidente nel primo pomeriggio a Brescia. Un ciclista di 71 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto lungo via Orzinuovi, nei pressi della località Girelli, poco dopo le 15. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Brescia, intervenuti sul posto per i rilievi.
Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava pedalando in direzione di Roncadelle quando sarebbe stato travolto da una vettura che sopraggiungeva alle sue spalle. In seguito al violento impatto e alla caduta, il 71enne è andato in arresto cardiaco. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo. Nonostante le ripetute manovre, però, per il ciclista non c’è stato nulla da fare. Al medico non è rimasto che constatarne il decesso.
Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti lungo via Orzinuovi in uscita dalla città. Gli agenti della Locale sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità.