Travolto dal carico in A4, l’uomo resta grave in ospedale

Resta ricoverato in gravi condizioni, pur non essendo in pericolo di vita, il camionista 49enne che nel corso della notte è stato travolto dal carico che stava trasportando con il suo camion lungo la A4.

Verso le 23 l'uomo alla guida del pesante mezzo avrebbe sentito che il materiale che stava trasportando tendeva a muoversi, provocando degli scuotimenti sul rimorchio del suo camion. Si è quindi fermato in una piazzola laterale dell'autostrada e avrebbe agito su cinghie e catene che trattenevano il carico voluminoso e pesante.

È stato a quel punto che la massa sbilanciata ed evidentemente ormai in bilico si è mossa ed è scivolata dal cassone, cadendo a terra e travolgendo poi parzialmente il camionista. Fortunatamente l'uomo non ha perso i sensi ed è riuscito ad allertare i soccorsi chiamando il 112. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Brescia a supporto di un'ambulanza. I pompieri di Brescia hanno impiegato uno speciale mezzo che ha permesso di sollevare il pesante carico per estrarre il ferito.

Non potendo utilizzare l'autogru del comando di Brescia fuori servizio per manutenzione, è stato impiegato un mezzo polifunzionale con cui è stata liberata la piazzola dell'autostrada dopo aver estratto il camionista poi trasferito con l’elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'intervento è durato più di un'ora.

Ora, come detto, l'uomo resta fuori pericolo ma le sue condizioni sono ritenute comunque serie per traumi da schiacciamento. La Polizia Stradale nell'occasione ricorda come sia fondamentale anche per i privati delle particolari attenzioni nel trasporto e nel fissaggio delle merci sui mezzi. Non solo un fissaggio errato o incompleto può generare incidenti ma porta anche a gravi sanzioni per i conducenti.