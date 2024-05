Travolto dal carico del tir in una piazzola di sosta in A4: uomo in ospedale in codice rosso

Un uomo è stato portato in ospedale in codice rosso dopo essere rimasto travolto dal carico del suo camion lungo l’autostrada A4, all’altezza di Castegnato.

Dalle primissime informazioni parrebbe che la persona, un uomo di 49 anni, attorno alle 23 di ieri sera si sia fermato in una piazzola di sosta per sistemare la merce presente sul mezzo pesante che stava guidando.

Per cause ancora da accertare il carico sarebbe però caduto travolgendolo. Da quello che si apprende il 49enne sarebbe però riuscito ad avvertire i soccorsi da solo, giunti sul posto insieme alla Polizia stradale e ai Vigili del fuoco. Questi lo hanno estratto da sotto il carico: in seguito è stato portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII con l’elisoccorso e in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.