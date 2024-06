Travolti dal treno: due morti a Montirone

Tragedia sulla linea ferroviaria tra Montirone e San Zeno. Due persone, un uomo e una donna -per chi indaga potrebbe trattarsi di due coetanei cinquantenni di Castenedolo - sono state travolte da un treno in corsa e hanno perso la vita sul colpo.

Resta ancora da chiarire la dinamica, ma secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un gesto estremo. A investire i due è stato un treno regionale partito da Parma alle 11.12. Le vittime avrebbero lasciato l’auto a poca distanza dal punto dell’impatto, in via Belleguardello, nell’omonima località di Montirone, per poi gettarsi sotto il convoglio.

L'auto delle due vittime - © www.giornaledibrescia.it

Le forze dell’ordine e i soccorritori sopraggiunti con l’elisoccorso e altri mezzi non hanno potuto che constatare il decesso delle due vittime. Al momento la linea ferroviaria che serve i collegamenti Brescia-Cremona e Brescia-Parma è interrotta. Trenord ha attivato dei collegamenti alternativi con autobus.

Sul posto, oltre al personale di Soreu, i Vigili del fuoco di Brescia e gli agenti della Polfer, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso. Saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza a bordo del treno a svelare gli ultimi istanti della coppia che si è gettata sotto il treno.