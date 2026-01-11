Travolta dal camion a Montichiari: una telecamera ha registrato la scena

Le immagini registrate da una telecamera di sorveglianza di una delle attività di via Rampina di San Giorgio hanno contribuito nella notte a svelare la dinamica della morte della 54enne Marina Signori di Rocca di Lonato, travolta e uccisa da un camion venerdì mattina a Montichiari nella frazione Arzaga.

In sostanza la donna, mentre faceva jogging si sarebbe avvicinata all’autocisterna lasciata in sosta dall’autista mentre questi chiudeva un cancello da cui poco prima era uscito. Quindi mentre l’autista è salito in cabina dal lato guida, la donna ha superato il camion fermo ed è passata davanti alla cabina avviandosi a percorrerne la larghezza da destra verso sinistra.

Come avevamo già scritto si tratta del cosiddetto angolo cieco in cui gli autisti al volante non hanno modo di vedere nemmeno dagli specchietti. Si è dunque trattato d un attimo: il camion è avanzato e la donna è stata travolta e schiacciata dalle ruote.

I soccorritori, nonostante siano giunti sul luogo dell’impatto nell’immediato e in codice rosso, purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Le lesioni non hanno dato scampo alla povera 54enne, che ricordiamo esercitava come fisioterapista.

Il sindaco

Come scrive sui social il sindaco di Montichiari, Marco Togni, intervenuto sin da subito sul luogo della tragedia: «Personalmente, per ciò che ho visto, è stata una drammatica fatalità e pertanto oltre ad esprimere le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici di Marina, esprimo anche la massima vicinanza all’autista del camion, molto scosso dalla vicenda. Posso solo immaginare cosa stia passando ora». E in effetti dopo gli accertamenti sanitari di rito l’autista 54enne è risultato negativo al test tossicologico anche se appare iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.