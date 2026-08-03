Travagliato, addio al maestro armaiolo Luciano Bosis

Travagliato piange da oggi uno dei suoi artigiani più valenti. Luciano Bosis, maestro armaiolo e titolare di una armeria nota in tutta la provincia con sede a Travagliato, è scomparso tragicamente questa mattina. Classe 1942, era afflitto da qualche tempo da una malattia incurabile, Bosis lascia la moglie e la famiglia nel dolore.
Nell'ambiente del tiro e della caccia Luciano era molto conosciuto. Negli anni, oltre alla vendita e alla riparazione delle armi da fuoco, si era dedicato con un certo successo alla produzione di armi fini e di lusso che aveva presentato ad Exa e all'Iwa di Norimberga. Sue doppiette munite di prestigiose batterie e acciarini «Holland & Holland» e sistemi «Anson e Purdey» sono finite le più importanti collezioni di appassionati esteri.
Con Luciano se ne va un mondo fatto di simpatia e disponibilità verso tiratori e cacciatori. Il segno di un'era fatta di valenti artigiani che hanno caratterizzato con la loro opera l'epoca d'oro delle armi fini bresciane.