Trasporta cocaina nel cestino della bicicletta a Isorella: arrestato

Per trasportare la cocaina pura, ancora da tagliare, usava il cestino della bicicletta, convinto forse di non attirare l'attenzione dei carabinieri. Non aveva fatto i conti con i militari della stazione di Isorella che, tenendolo d'occhio per qualche giorno, hanno capito che si appoggiava in paese per confezionare le dosi che poi spacciava in tutta la bassa e verso il lago di Garda.

Venerdì sera, mentre pedalava con il carico nel cestino, è scattato il controllo da parte della pattuglia che si era piazzata in strada e la perquisizione ha portato alla luce il blocco di stupefacente ancora da suddividere in dosi.

Leggi anche Spaccio di cocaina nel Bresciano: condanne totali per 27 anni

Immediatamente è stato identificato. Si tratta di un 24enne italiano residente in provincia di Cremona ma che a Isorella aveva avviato un fiorente giro di spaccio destinato ad ampliarsi anche nei comuni circostanti e verso il Garda.

Il giovane, fino a quel momento incensurato, è stato arrestato. Il giudice ha convalidato il provvedimento e per lui disposto gli arresti domiciliari nel suo paese di residenza in provincia di Cremona.