Transenne e Polizia a Sant’Afra: recintata la movida in zona Arnaldo

Era diventata una delle piazzette della movida. E anche il teatro delle intemperanze che avevano acceso un faro sulla questione alla ripresa della stagione dopo il rallentamento estivo. Ma il sagrato della chiesa di Sant’Afra, tra corso Magenta e piazzale Arnaldo, affollandosi di gente dalla prima sera fino a tarda notte del venerdì e del sabato era diventato anche un problema di viabilità.

La situazione

Centinaia di persone in strada che bloccavano letteralmente la circolazione, rendendo impossibile il passaggio di vetture, autobus ed eventuali mezzi di soccorso. Il tutto nonostante, da tempo, piazzale Arnaldo sia completamente pedonalizzato.

Dalla fine di settembre le forze di polizia hanno organizzato una serie di servizi specifici, con pattuglie di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, sia a piedi che in auto, sia in borghese che in divisa, per limitare gli eccessi e in alcune zone della città sono intervenuti anche gli steward previsti dall’accordo tra Prefettura, Comune e associazioni di categoria degli esercenti.

Nell’ultima riunione tecnica e organizzativa si è posto il problema della parte finale di corso Magenta e si è deciso di intervenire.

Le transenne

Controlli in zona piazzale Arnaldo - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Da sabato sera quindi il sagrato della chiesa di Sant’Afra viene transennato, all’interno stazionano le auto di Polizia e Carabinieri mentre agenti e militari sono in strada per evitare che si formino assembramenti e capannelli dove dovrebbero invece passare agevolmente autobus e vetture.

Sabato sera, complice anche la prima serata dal clima veramente invernale, non ci sono stati problemi. Poliziotti e carabinieri hanno costantemente invitato le persone che uscivano dai locale a fermarsi sul marciapiede oppure a spostarsi in piazzale Arnaldo lasciando libero il passaggio e la massiccia presenza di uomini e mezzi ha comunque evitato che gli animi si surriscaldassero ed eventuali liti degenerassero. Una movida dunque «recintata» che, almeno nella prima serata, sembra essere passata senza particolari problemi.