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Tragedia a Milano Marittima, bimba di 4 anni annegata in piscina

È accaduto questo pomeriggio in un hotel sul litorale ravennate
La bimba è morta in piscina
La bimba è morta in piscina

Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, sul litorale ravennate, per circostanze al vaglio. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, i colleghi del nucleo Investigativo di Ravenna e il pm di turno Angela Scorza.

La dinamica dell'annegamento, avvenuto nel primo pomeriggio, è al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, la bimba si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina: l'uomo si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina in quel frangente sarebbe finita in acqua. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire dove fosse la madre e in che posizione si trovasse il bagnino.

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bimba annegataMilano Marittima
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