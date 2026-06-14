Tragedia sul lago d’Iseo: recuperato il corpo di un uomo annegato
Il morto, di circa 60 anni originario del milanese, è stato ritrovato vicino a una barca a Predore, nella Bergamasca. I carabinieri indagano per accertare cosa sia accaduto ma dalle prime informazioni pare essere stato un gesto estremo
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L'intervento a Predore sul lago d'Iseo
Il corpo di un uomo di circa 60 anni è stato recuperato attorno alle 16.40 di oggi nei pressi della costa di Predore, sulla sponda bergamasca del lago d'Iseo. L'uomo, verosimilmente morto annegato, era vicino a una barca. Si tratterebbe di una persona originaria del milanese,
Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con i sommozzatori dei Vigili del fuoco di Bergamo e Brescia che hanno recuperato il corpo e lo hanno portato a riva, dove i sanitari hanno constatato il decesso. I carabinieri indagano per accertare cosa sia accaduto ma dalle prime informazioni pare essere stato un gesto estremo.
Il ritrovamento avviene il giorno dopo il decesso avvenuto a Roccafranca, dove un giovane ha perso la vita nel tentativo di salvare il fratello dalle acque del fiume Oglio.