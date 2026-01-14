Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaArteBrescia e Hinterland

Traffico illecito di beni culturali: recuperati sei reperti a Brescia

Salvatore Montillo
Databili tra il I secolo a.C. e il V secolo d.C., sono stati recuperati e restituiti allo Stato grazie a un’operazione congiunta dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e della Soprintendenza Archeologia
  • I beni recuperati dai carabinieri e dalla Soprintendenza
    I beni recuperati dai carabinieri e dalla Soprintendenza
  • I beni recuperati dai carabinieri e dalla Soprintendenza
  • I beni recuperati dai carabinieri e dalla Soprintendenza
  • I beni recuperati dai carabinieri e dalla Soprintendenza
  • I beni recuperati dai carabinieri e dalla Soprintendenza
    I beni recuperati dai carabinieri e dalla Soprintendenza
  • I beni recuperati dai carabinieri e dalla Soprintendenza
    I beni recuperati dai carabinieri e dalla Soprintendenza
  • I beni recuperati dai carabinieri e dalla Soprintendenza
    I beni recuperati dai carabinieri e dalla Soprintendenza
  • I beni recuperati dai carabinieri e dalla Soprintendenza
  • I beni recuperati dai carabinieri e dalla Soprintendenza
    I beni recuperati dai carabinieri e dalla Soprintendenza
AA

Sei reperti archeologici di straordinario valore storico e culturale, databili tra il I secolo a.C. e il V secolo d.C., sono stati recuperati e restituiti allo Stato grazie a un’operazione congiunta del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Bergamo e Brescia, sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria di Brescia.

I beni, di rilevante interesse archeologico, erano nella disponibilità di un privato residente nel territorio bresciano, privo di documentazione idonea a dimostrarne la legittima provenienza. Il loro rinvenimento è stato possibile grazie a una lunga attività investigativa, affiancata da un costante monitoraggio del mercato dell’arte – gallerie, case d’asta e istituzioni museali – e dal contributo di esperti del settore archeologico ed epigrafico.

I beni recuperati

Tra i reperti recuperati spicca un’urna cineraria in marmo con coperchio, di eccezionale valore storico e scientifico. L’opera era già nota alla comunità degli studiosi perché pubblicata nel Corpus Inscriptionum Latinarum ed era attribuita alla prestigiosa collezione Giustiniani di Roma, considerata dispersa dalla fine del XIX secolo. L’urna era stata vista per l’ultima volta a Palazzo Giustiniani, oggi sede di rappresentanza del Senato della Repubblica.

Completano il nucleo dei reperti alcune stele funerarie, in parte di provenienza capuana e in parte riconducibili all’area romana e campana, alcune delle quali già note in letteratura archeologica.

Dove finiranno ora

Secondo le indicazioni del Ministero della Cultura, l’urna in marmo sarà destinata al Museo Nazionale Romano-Palazzo Altemps, con la possibilità di una successiva esposizione temporanea presso il Senato della Repubblica. Le stele capuane saranno invece affidate alla Direzione regionale Musei nazionali Campania, per un eventuale deposito ed esposizione al Museo provinciale di Capua.

Il recupero rappresenta un risultato di rilievo nella lotta al traffico illecito di beni culturali e consente a opere di eccezionale importanza storica di tornare nella disponibilità pubblica, restituite alla loro funzione primaria di studio, tutela e fruizione collettiva.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
beni culturalicarabinieri
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario