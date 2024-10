Traffico, i punti critici a Brescia

Salvatore Montillo, Paola Gregorio, Jacopo Bianchi

Da piazzale Arnaldo al Villaggio Sereno, passando per Borgo Trento e il ponte di via Capretti che collega la città a Collebeato

5 ' di lettura

Il ponte sul Mella di via Capretti che porta a Collebeato © www.giornaledibrescia.it

In città ci sono delle vie che storicamente risentono del traffico più di altre. In alcune occasioni sono delle zone intere a soffrire degli ingorghi, che negli ultimi anni sembrano essere aumentati. L’ingorgo dell’ora di punta Se servisse un testimone attendibile, non potrebbe che essere Arnaldo da Brescia, che meglio di chiunque altro, potrebbe raccontare il disagio che tutte le mattine gli automobilisti vivono nell’incredibile ingorgo che si crea sotto la statua del monaco bresciano. Le tre d