Inaugurato il nuovo parcheggio scambiatore al Prealpino

È un hub per l’interscambio tra auto e autobus da una parte e la metro dall’altra, e completa il sistema di parcheggi scambiatori della metropolitana dopo Casazza, Poliambulanza e Sant’Eufemia-Buffalora.

Da oggi è aperto al pubblico il nuovo parcheggio multipiano intermodale Prealpino, vicino all’omonimo capolinea nord della metro.

Sono 826 i posti del parcheggio, che è strutturato su sei piani di cui due interrati sono già utilizzabili. Restano da completare gli ulteriori 179 stalli a raso esterni, oltre al parco urbano, la piantumazione delle nuove alberature e l’ingresso secondario (il primo è da via Triumplina, da via dell’Arsenale).

L’obiettivo è consegnare tutto entro fine ottobre. I posti auto a lavori ultimati saranno in tutto 1005, più del doppio rispetto al precedente parcheggio a raso. Ci sono poi i sette stalli per gli autobus extraurbani. Complessivamento l’investimento è stato di 15 milioni di euro, di cui otto da fondi statali.

Il parcheggio ha una valenza strategica, come sottolinea Marcello Peli, presidente di Brescia Infrastrutture: intercetta il traffico proveniente da nord, in particolare dalla Valtrompia, e così punta a incentivare l’utilizzo della metropolitana per andare in città.

A2A ha installato sei colonnine di ricarica elettriche esterne per 12 posti, anche se c’è già la predisposizione per implementarle. Ci sarà il raccordo con il quartiere, con il quale c’è stata un’interlocuzione sfociata poi in una mediazione con l’Amministrazione comunale, grazie a connessioni pedonali e ciclabili, in parte realizzate e da realizzare.

Quanto costa

Il parcheggio, gestito da Brescia mobilità, sarà gratuito per gli utenti della metro. Per chi non usa la metro, la sosta nel parcheggio costerà un 1 euro all’ora per le prime tre ore e 3 euro per l’intera giornata. Tutti gli impianti del parcheggio sono stati creati per essere controllati e gestiti da remoto, e collegati alla centrale telecontrollo di Brescia Mobilità Spa, attiva 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

La sindaca Laura Castelletti ricorda come l’opera «segni un passaggio importante per la città. Brescia crede profondamente nel trasporto pubblico locale. Vogliamo più fruitori della città, meno auto in città e più passeggeri per il trasporto pubblico».