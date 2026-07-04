Caldo, sole e un tamponamento: Gardesana congestionata fin dal mattino

Code e rallentamenti lungo la SS45bis questa mattina: il traffico è aumentato anche all’interno del centro abitato di Salò e verso Gardone Riviera

Nicolò Rizzardi 04 luglio 2026 1 ' di lettura

La coda lungo la SS45bis - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti GardesanaSS45bis Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...