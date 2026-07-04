Caldo, sole e un tamponamento: Gardesana congestionata fin dal mattino

Sole, caldo e molto traffico. Sono questi i principali ingredienti di un sabato mattina estivo sulle sponde del Garda. Il già intenso via vai di auto di turisti e visitatori, tipico dei fine settimana gardesani, ha contribuito fin dalle prime ore della mattinata a congestionare la SS45bis. A complicare ulteriormente la situazione è stato un tamponamento tra due veicoli avvenuto in via dei Colli, a Salò.
L’incidente
L'incidente, fortunatamente senza conseguenze per le persone coinvolte, ha provocato ulteriori code e rallentamenti lungo la strada gardesana. I disagi si sono rapidamente estesi anche alla viabilità urbana: il traffico è aumentato all'interno del centro abitato di Salò, con particolare intensità lungo la direttrice verso Gardone Riviera, dove molti automobilisti hanno cercato percorsi alternativi per evitare le code sulla statale.
Un episodio tutto sommato ordinario per il periodo estivo, che tuttavia conferma ancora una volta come l'elevato afflusso di visitatori nel fine settimana continui a mettere sotto pressione la viabilità gardesana, rendendo la SS45bis uno dei punti più critici della circolazione sul lago.