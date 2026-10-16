Traffico aereo verso la normalità, Enav: «Ripristinata la piena operatività»

È stata ripristinata al 100% l'operatività di Enav, l'ente che gestisce il traffico aereo civile in Italia. A comunicarlo è la stessa società attraverso una nota, annunciando il ritorno alla piena capacità operativa dopo i problemi tecnici che questa mattina avevano provocato pesanti disagi negli aeroporti di tutto il Paese.
Le anomalie erano state riscontrate durante la notte sulla rete geografica di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo. Inizialmente, grazie all'attivazione dei sistemi di emergenza previsti, Enav era riuscita a garantire la regolare gestione dei voli fino alle 6, senza alcuna riduzione della capacità operativa.
Regolarizzazione dei flussi
Con il progressivo aumento del traffico aereo e il persistere delle anomalie, però, era stato necessario introdurre misure di regolazione dei flussi per garantire la massima sicurezza delle operazioni. La capacità di gestione degli aeromobili era stata ridotta di circa il 50%, con conseguenti ritardi e cancellazioni in numerosi scali italiani.
I tecnici hanno lavorato per individuare le cause del malfunzionamento e ripristinare il funzionamento della rete. Enav ha escluso che le anomalie fossero riconducibili ad attività malevole, scartando quindi le ipotesi di un attacco hacker o di un sabotaggio.
Con il ripristino della piena operatività, le limitazioni alla gestione del traffico aereo sono rientrate, anche se potrebbero essere necessari ulteriori tempi tecnici per smaltire i ritardi accumulati nel corso della mattinata e riportare alla normalità la programmazione dei voli.