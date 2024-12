Tradizione di Natale con il pesce di lago, carni e dolci

Sulla tavola gardesana delle feste regna sovrana la pasta fresca. Difficile immaginare un banchetto natalizio senza un succulento primo piatto a base di uova e farina, a maggior ragione se attinge a piene mani dalla tradizione locale e limitrofa.

Tra le ricette più diffuse sulla sponda bresciana del Benaco ci sono i bigoli con le sarde, che in passato venivano preparati soprattutto per la cena della Vigilia di Natale, quando era di rigore mangiare «di magro». È un piatto semplice e povero, ma decisamente gustoso e nutriente.

Pasta fresca

Abbina la pasta fresca a un pesce dalle carni molto saporite e un po’ grasse, ottime soprattutto nei mesi autunnali e invernali, quando la corpulenza della sarda è massima. Altrettanto diffusi sulle rive del Garda sono i tagliolini all’uovo conditi con il ragù bianco di coregone (o lavarello), un pesce dal sapore delicato, che viene mantecato con una noce di burro e insaporito con un filo d’olio extravergine del Garda.

Un altro primo piatto a base di pasta fresca che è molto diffuso sulle tavole natalizie gardesane è in realtà una ricetta mutuata dalla tradizione gastronomica della vicina Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Si tratta dei tortellini ripieni di carne, chiamati «Nodo d’amore» per la loro forma, simile appunto a un nodo. La loro particolarità è la sfoglia sottilissima, che li rende leggeri e unici rispetto a qualsiasi altra pasta ripiena.

Farina e uova sono anche i principali ingredienti di un tipico dolce gardesano, la torta di rose, nato probabilmente alla corte dei Gonzaga di Mantova nel 1490.