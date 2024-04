Tra bellezza e gusto: «In Piazza con noi» sul lago d’Idro

Dalla Valtrompia alla Valsabbia per In Piazza con noi il viaggio è breve ed è nel segno dell’amicizia. Dopo la splendida domenica trascorsa a Lodrino nel Parco degli Alpini, questa domenica le telecamere di Teletutto si accenderanno dalle 11 su Ponte Caffaro, luogo di indiscussa bellezza naturalistica.

Il paese

Un vero gioiello sul lago d’Idro con paesaggi mozzafiato, sempre più apprezzato dai turisti, ma sicuramente ancor poco conosciuto rispetto alle grandi potenzialità che custodisce. Ponte Caffaro, frazione di Bagolino, immerso tra le montagne e bagnato da acque cristalline, grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianzeno Marca è oggi terra riqualificata e attrattiva sia per viverci che per trascorrere le proprie vacanze o qualche ora del proprio tempo libero.

«A differenza degli altri piccoli comuni di montagna registriamo con soddisfazione una crescita demografica, significativa, seppur piccola. Siamo una comunità resiliente - dice il sindaco Marca - che ha saputo negli anni mantenere le tradizioni valorizzandole, guardando all’oggi e al domani partendo dai giovani. A loro infatti oggi siamo in grado di offrire concrete opportunità di lavoro in ambito turistico e una qualità della vita decisamente di alto livello, in un ambiente bello, pulito e salutare».

La bella stagione

Passeggiando nell’area a lago completamente rimessa a nuovo, con panchine, parco giochi attrezzato per i più piccoli, bar e ristoranti, aree dove praticare sport o dove noleggiare attrezzature per vivere il lago dal lago, le parole del sindaco prendono sostanza e forma.

«Ogni fine settimana dalla primavera a fine estate questo luogo si riempie di persone di tutte le età - dice con orgoglio il primo cittadino - e di numerosi amanti dello sport che scelgono Ponte Caffaro per praticare soprattutto kitesurf. Qui infatti la direzione e l’intensità del vento sono perfette per vivere questo affascinante sport nel migliore dei modi».

Taglio del nastro

Domani a Ponte Caffaro sarà festa grande. In diretta verrà inaugurata la nuova, spaziosa ed elegante piazza intitolata a don Vigilio Marini, proprio adiacente la chiesa di San Giuseppe. «Un’opera importantissima per la nostra comunità - ribadisce con orgoglio il sindaco Marca - che abbiamo realizzato in tempi record perché oggi uno spazio aggregativo come questo è necessario. Le nostre famiglie con i loro bambini hanno necessità di trovarsi, stare insieme, costruire e rinsaldare legami, in totale sicurezza e circondati dalla bellezza».

Intanto a Ponte Caffaro è giunta in queste ore la delegazione di Mozac, comune francese situato nel dipartimento del Puy-de-Dôme nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, gemellato proprio con il comune valsabbino.

Domenica in diretta tv verrà sancito il valore del legame tra i due comuni e le due comunità nel segno dell’amicizia, della promozione del territorio e dello sviluppo culturale e sociale e culinario. Il re indiscusso della tavola, in Valsabbia, è il Bagoss. Il rinomato formaggio non mancherà sui banchetti allestiti nella nuova piazza, in bella vista insieme ai tanti e gustosi prodotti tipici locali, sempre più apprezzati anche dai turisti stranieri. Da non perdere, durante la diretta, la preparazione dei malfatti di Ponte Caffaro, piatto tipico della tradizione rivisitato da Alex e Tamara, due giovani che hanno saputo, proprio durante il periodo del Covid, trasformare in professione, in «Cose buone», la passione per la cucina, tramandata di generazione in generazione.