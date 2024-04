In piazza con noi, la trasmissione fa tappa a Lodrino per la quarta volta

In Piazza con noi torna a Lodrino. Dalle 11 il paese dell’Alta Valtrompia sarà per la quarta volta protagonista della diretta domenicale di Teletutto. Un legame che ha radici profonde quello con Lodrino, con il sindaco Bruno Bettinsoli e la comunità tutta e che si è rafforzato trasmissione dopo trasmissione, anno dopo anno.

Lodrino è un Comune di piccole dimensioni, ma è talmente ricco di meraviglie che abbiamo dovuto attraversare tutte le stagioni dell’anno per raccontarlo come merita. A conquistarci è stata sin da subito la bellezza del luogo e poi, poco alla volta, quella della gente, cuore pulsante di una comunità di 1.700 anime che sanno guardare al presente con concretezza e al futuro con lungimiranza, senza mai dimenticare il proprio passato.

Le nostre telecamere si accendono alle 11 dal Parco degli Alpini, in località Pineta, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e dove è naturale respirare a pieni polmoni. Un parco rigoglioso, circondato da alberi secolari e impreziosito al suo interno da piccoli alberi piantumati dai bambini di Lodrino nella primavera dello scorso anno, in occasione della Giornata del verde pulito. Ad ogni albero è stato assegnato un nome, lo stesso nome del bambino o della bambina che lo ha messo a dimora e lo ha «adottato», garantendo di prendersene cura e seguirne la crescita.

Qualità della vita

«Negli ultimi cinque anni - dice il sindaco Bruno Bettinsoli - il volto di Lodrino è cambiato grazie ai tanti interventi che abbiamo portato a compimento, ma soprattutto è aumentata la qualità della vita. Abbiamo ascoltato i nostri concittadini e abbiamo cercato di dare risposta ad ogni loro esigenza. Siamo partiti dalle scuole e con le scuole finiamo il mandato, grazie alla realizzazione del nuovo asilo nido e l’avvio della mensa per i bambini di tutte le fasce d’età».

Lodrino è senza dubbio un Comune che ha saputo rispondere ai bisogni dei suoi residenti e nel contempo è stato capace di divenire sempre più attrattivo per i turisti. I nuovi sentieri, la pista ciclabile, il Parco, le riqualificate ferrate, sono infatti tutte opere pensate e realizzate per riqualificare il paese in chiave turistica, ma senza stravolgerne la sua essenza.