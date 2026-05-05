Toscolano Maderno: carta, musica e sport aprono la stagione turistica

Storia romana e bellezze naturali. Le tracce di un passato industrioso legato alla produzione della carta e un ambiente variegato che ne fa un paradiso per gli sport all’aria aperta.

Le iniziative

Al Museo della Carta, nella suggestiva Valle delle Cartiere, sarà possibile scoprire le tecniche dell’antica fabbricazione della carta con visite e laboratori guidati il 9 e il 30 maggio alle 15. Sempre al museo di Maina Inferiore, sabato 9 alle 18, è in programma l’inaugurazione della mostra «Cartigli di pittura» di Marco Paladini. Spazio anche alla musica: sabato 9 il maestro Gerardo Chimini sarà protagonista di un recital pianistico alle 17 a Palazzo Gonzaga, mentre alle 20.30, a Palazzo Benamati, un concerto barocco dell’associazione Christian Hubmann. La musica tornerà domenica 17 alle 18 con un concerto del Quartetto del Lago al Museo della Carta.

Domenica 10, dalle 9 alle 20, piazza San Marco a Maderno ospiterà il tradizionale mercatino degli hobbisti. Nel pomeriggio di sabato 17 è invece previsto un evento di sensibilizzazione ambientale con la pulizia dei fondali e un concorso subacqueo organizzato da Deep Explorers. Particolarmente suggestiva la sagra «Vigole in Fiore», in programma sabato 20.

Non mancano le iniziative dedicate allo sport: sabato 9 maggio, al Golf Bogliaco, si terrà il Toscolano Maderno Golf Trophy, accompagnato da un open day con lezioni gratuite (su prenotazione). Domenica 24 il locale circolo velico organizza la tradizionale Regata del Piantù, mentre da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno sono previsti open day dedicati alla vela. Calendario www.visittoscolanomaderno.info.