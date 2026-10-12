Toscolano, incendio in fienile: morti alcuni animali, proprietario ustionato

L’uomo è intervenuto per tentare di domare il rogo e ha riportato leggere ustioni. L’intervento dei Vigili del fuoco è stato difficoltoso a causa del luogo impervio

Simone Bottura 12 ottobre 2026 1 ' di lettura

Un mezzo dei Vigili del fuoco, foto d'archivio Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incendiofienoToscolano Maderno Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...