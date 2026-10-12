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Toscolano, incendio in fienile: morti alcuni animali, proprietario ustionato

L’uomo è intervenuto per tentare di domare il rogo e ha riportato leggere ustioni. L’intervento dei Vigili del fuoco è stato difficoltoso a causa del luogo impervio
Simone Bottura
Un mezzo dei Vigili del fuoco, foto d'archivio
Un mezzo dei Vigili del fuoco, foto d'archivio

Un incendio è divampato domenica sera, 11 ottobre, in una cascina lungo via Camerate, a Toscolano Maderno, nella quale erano presenti balle di fieno. Le fiamme hanno ucciso anche alcuni animali, tra cui maiali, un vitello e un cane. Il proprietario, intervenuto per tentare di domare il rogo, ha riportato lievi ustioni.

L’allarme è scattato intorno alle 21. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco e due della Protezione civile, impegnate fino alle 5 di lunedì mattina. Le operazioni sono state rese difficili dalla strada sterrata e impervia, con problemi di accessibilità anche a causa di alcune frane. I soccorritori hanno raggiunto la zona passando da Navazzo, con mezzi di dimensioni ridotte. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Salò, Vestone e Cunettone.

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incendiofienoToscolano Maderno
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