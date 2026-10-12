Toscolano, incendio in fienile: morti alcuni animali, proprietario ustionato

Un incendio è divampato domenica sera, 11 ottobre, in una cascina lungo via Camerate, a Toscolano Maderno, nella quale erano presenti balle di fieno. Le fiamme hanno ucciso anche alcuni animali, tra cui maiali, un vitello e un cane. Il proprietario, intervenuto per tentare di domare il rogo, ha riportato lievi ustioni.
L’allarme è scattato intorno alle 21. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco e due della Protezione civile, impegnate fino alle 5 di lunedì mattina. Le operazioni sono state rese difficili dalla strada sterrata e impervia, con problemi di accessibilità anche a causa di alcune frane. I soccorritori hanno raggiunto la zona passando da Navazzo, con mezzi di dimensioni ridotte. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Salò, Vestone e Cunettone.