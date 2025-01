A Toscolano un mese pieno di cantieri

Lavori in corso o in programmazione a Toscolano Maderno: si annunciano numerose modifiche alla viabilità. Tra le opere già avviate si segnala lo scavo per la posa di una nuova tubazione necessaria al bilanciamento delle cabine elettriche situate nei pressi dei supermercati Montebaldo e Conad e dietro la chiesa di Maderno, con fine lavori prevista per il 15 febbraio.

L’intervento comporterà alcune limitazioni alla circolazione. Quella che avrà un maggior impatto sulla mobilità locale sarà l’istituzione di un senso unico alternato sulla Statale 45 bis Gardesana a Maderno, dal 15 gennaio al 15 febbraio. Il tratto interessato è quello che va dall’intersezione con via Settembrini al civico 12 (ingresso Hotel Maderno) e successivamente fino all’intersezione con via Fratelli Bianchi. Il traffico sarà regolato da un impianto semaforico. È inoltre prevista la chiusura di piazza San Marco e piazzale Salvo d’Acquisto fino al 20 gennaio (o comunque fino al termine dei lavori).

Infine si prevede la chiusura di via Fratelli Bianchi dal 10 al 15 febbraio, nel tratto che va dalla Statale fino all’altezza del campanile della chiesa. Il transito pedonale sarà garantito in tutte le aree interessate dai lavori e i percorsi alternativi saranno chiaramente indicati con appositi cartelli.

Altre variazioni alla viabilità sono programmate da oggi a dopodomani, mercoledì 15, per lavori di allacciamento alla rete idrica: dalle 8 alle 17 senso unico alternato in via Vigole e divieto di transito in via Maclino (nei pressi dell'edificio in costruzione). E ancora: sempre per lavori di allacciamento alla rete idrica lunedì 20 sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri in via Del Sarto a Gaino (dalle 8 alle 17).

Altre limitazione sono programmate nella frazione di Cecina dal 20 gennaio al 21 febbraio per lavori di posa della fibra ottica in via Cecina e vicolo Messaga. Tutti i dettagli relativi a chiusure e limitazioni, con la cartografia delle zone interessate, sono state pubblicate sui canali social del Comune. ​​​​​​