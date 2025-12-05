Giornale di Brescia
﻿Cronaca

Treni della neve: per i mercatini di Natale e per andare a sciare

I biglietti comprendono il viaggio di andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia verso la stazione più vicina alle località sciistiche di Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio e Domobianca. Attivi dal 14 dicembre
  • Tornano i treni della neve - © www.giornaledibrescia.it
Quando il turismo sostenibile incontra le festività il risultato è un treno che porta ai comprensori sciistici, passando per i mercatini di natale. Con i «Treni della neve» Trenord propone così un pacchetto unico che comprende viaggio in treno, navetta e skipass per una o più giornate nei comprensori sciistici di Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio e Domobianca. Per chi volesse c’è inoltre la possibilità di visitare i mercatini di Natale a Iseo, Trento e Bolzano. 

L’iniziativa

Dal 14 dicembre al 19 marzo 2026 nei giorni di sabato, domenica e festivi, dalle province di Varese e Como, si potranno raggiungere la località sciistiche di Airolo e Carì grazie al prolungamento del servizio TILO delle linee S10 Como-Chiasso-Lugano-Bellinzona-Biasca e S50 Malpensa-Varese-Lugano-Bellinzona-Biasca.

Lo scorcio di un mercatino di Natale
Per i primi tre weekend di dicembre l’azienda propone anche un nuovo biglietto speciale verso i mercatini di Natale di Iseo. Per Trento e Bolzano, invece, è attivo il collegamento giornaliero Milano-Trento-Bolzano.

Come funzionano

I biglietti dei «Treni della neve» comprendono il viaggio di andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia verso la stazione più vicina alle località sciistiche di Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio, Domobianca, il trasferimento in navetta fino agli impianti e lo skipass.

Un comprensorio sciistico - © www.giornaledibrescia.it
I ticket sono acquistabili online sul sito trenord.it/giteintreno e al momento dell’acquisto è necessario indicare il giorno di utilizzo. Al momento si possono acquistare solo gli itinerari per Aprica e Valmalenco, mentre le vendite per Madesimo, Piani di Bobbio e Domobianca saranno attivate prossimamente. 

Partnership

L’iniziativa è realizzata con la partnership di Discovera, la piattaforma che integra servizi turistici e di mobilità, e di Snowit, l’hub digitale che organizza le giornate in montagna. Per maggiori info visitare il sito

Argomenti
treno sulla nevemercatini di nataleIseoTrentoBolzanoBrescia
