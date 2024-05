Torna la Fiera del vino di Polpenazze: appuntamento dal 24 al 27 maggio

Per Polpenazze il conto alla rovescia è cominciato: da venerdì 24 a lunedì 27 maggio torna la Fiera del vino. Edizione numero 72 per la manifestazione che l’anno scorso, al gran ritorno dopo le ristrettezze della pandemia, ha toccato quota 25 mila visitatori. La presentazione ufficiale questa mattina, con il sindaco di Polpenazze Maria Rosa Avanzini, il coordinatore della Fiera Massimo Corazza e i rappresentanti dei due enti partner, ossia Fabio Finazzi per Onav e Juri Pagani per il Consorzio Valténesi.

Saranno quattro giorni all’insegna della tradizione: 25 cantine presenti e oltre 200 etichette in degustazione nel centro storico di Polpenazze. Basta acquistare il calice (15 euro) e via con gli assaggi (il primo a un euro, i successivi a 3 euro ciascuno). Tornerà anche quest’anno la «Corte degli assaggi», e sarà posizionata sotto le mura di piazza Biolchi: un luogo riservato dove gli operatori Onav saranno a disposizione per degustazioni mirate (25 euro in questo caso l’accesso).

Quanto al programma, al solito l’inaugurazione sarà la domenica mattina, alle 9.30. Poi, a partire dalle 11 saranno a Polpenazze le telecamere di Teletutto, per la diretta di «In piazza con noi». La Fiera, però, comincerà già venerdì, con i cancelli aperti dalle 18 e fino alle 23.30. Il sabato, invece, per la prima volta l’apertura della manifestazione sarà anche diurna: la si potrà visitare (e con essa la mostra in sala consiliare, tanto quanto l’esposizione di giochi antichi nel piazzale del castello) a partire da mezzogiorno e fino a tarda sera.

Domenica, invece, oltre all’inaugurazione si terrà, alle 12, la premiazione del 18esimo Concorso enologico nazionale Valtenesi Garda Classico (in lizza ci sono 72 etichette, le degustazioni sono in corso proprio in questi giorni), mentre nel pomeriggio si esibiranno la fanfara dei Bersaglieri «Le piume del Garda» e i giovani Balarì di Bagolino, oltre alla banda di Polpenazze. Infine lunedì, con i fuochi d’artificio a chiudere la Fiera. Ogni sera, in ogni caso, ci saranno musica e spettacoli.