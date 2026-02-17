Giornale di Brescia
Torna la Corsa Rosa a Brescia, una giornata di sport e prevenzione

Francesca Marmaglio
Il 1° marzo la 17ª edizione della corsa-camminata benefica organizzata da Uisp. Novità 2026: camper degli Spedali Civili con screening gratuiti e diretta di Radio Bresciasette e Teletutto
L'edizione 2025 della Corsa Rosa
L’1 marzo torna in piazza Vittoria con la sua 17esima edizione la Corsa Rosa, iniziativa organizzata da Uisp e supportata quest’anno da Cotonella, sponsor principale della manifestazione benefica.

Novità

Le novità principale sono due. La prima riguarda gli Spedali Civili di Brescia: saranno presenti con un camper all’interno del quale ci saranno due reparti quello della breast unit con un medico che potrà fare screening gratuito per il tumore al seno (femminile e maschile) e home visit con professionisti che informano sulla prevenzione, sulla sana alimentazione e sugli stili di vita.
La seconda invece ribadisce la collaborazione con il nostro Gruppo editoriale: radio Bresciasette seguirà la corsa-camminata con una diretta, mentre Teletutto sarà presente con la trasmissione domenicale «In piazza con Noi».

«Per noi è un momento importante – ha detto la presidente del Comitato UISP di Brescia, Paola Vasta – perché in questa giornata possiamo ribadire le nostre battaglie. Quindi la prevenzione, ma da 4 anni anche il nostro no alla violenza sulle donne».

A patrocinare l’evento il Comune: «Grazie per la passione con cui organizzate questo appuntamento – ha detto la sindaca Laura Castelletti –. In questi anni abbiamo visto crescere questa manifestazione che parla di tanti linguaggi, quello della solidarietà, dello sport, dell’impegno civile e del benessere. Il clima che ogni anno trovo è speciale, l’empatia è la cifra che attraversa le persone che partecipano».

Il programma

La partenza è prevista alle 10.30, il percorso è di circa 6 km nelle vie del centro storico della città. Al lavora ci saranno un totale di 100 volontari che avranno il supporto della Polizia locale. Le iscrizioni sono già aperte: la quota di partecipazione è di 15 euro.
Si premiano le prime 5 bambine, le prime 3 donne, la bambina più piccola, l’iscritto più anziano, la
scuola più numerosa e i gruppi più numerosi. Il ricavato sarà devoluto ad alcune associazione del territorio. Per info uisp.it.

Corsa RosaUispBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario