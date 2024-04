Torna il premio intitolato ad Albino de Tavonatti: segnalazioni da inviare entro il 17 giugno

La Redazione Web

È dedicato a chiunque si sia distinto in città e provincia in opere e azioni volte alla cura, all'assistenza e integrazione sociale di persone con disabilità: ecco come inviare una proposta

1 ' di lettura

Uno scatto della cerimonia svoltasi lo scorso anno - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Giunge alla sua diciannovesima edizione il premio «Città di Brescia - Albino de Tavonatti», istituito dalla famiglia de Tavonatti con il concorso del Comune di Brescia. Un'iniziativa che intende ricordare la figura di Albino de Tavonatti, assessore comunale per cinque anni e vicesindaco per undici a Brescia, nonché fondatore dell’Aias (Associazione italiana assistenza spastici). Il riconoscimento è dedicato ad associazioni, enti del volontariato o persone fisiche che si siano distinti in città e provincia in opere e azioni volte alla cura, all'assistenza e integrazione sociale di persone con disabilità. Le segnalazioni, accompagnate da una breve descrizione che contenga gli elementi utili per la valutazione della candidatura da parte della commissione che assegnerà i premi, dovranno contenere anche l’indicazione di un recapito telefonico del proponente. Le proposte dovranno pervenire entro lunedì 17 giugno, per posta all'ufficio protocollo del Comune di Brescia (piazza della Loggia, 3) o, in alternativa, tramite mail a uno di questi indirizzi di posta elettronica certificata: protocollogenerale@pec.comune.brescia.it o servizisociali@pec.comune.brescia.it. La cerimonia di consegna dei premi e dei riconoscimenti si svolgerà nel mese di settembre.

