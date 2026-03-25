Valsabbia, torna la Corsa dei Gialli: tra luoghi ancora da scoprire

Torna domenica 12 aprile, dopo il successo della prima edizione, «Yellow’s Run, la Corsa dei Gialli». La manifestazione, che conclude il ciclo di eventi di «Donne per le donne», partirà e arriverà a Prevalle, davanti a palazzo Morani, dopo aver attraversato anche il territorio di Paitone e Nuvolento.

Dati e aspettative

«I numeri dell’edizione 2025 sono di assoluto rilievo – ha ricordato, presentando l’iniziativa, l’assessore alla Cultura di Prevalle, Adriano Filippa –. Sono stati oltre seicento i partecipanti e numerosissimi i volontari che ci hanno dato una mano. Quest’anno ci attendiamo un’ulteriore crescita, contando sulla capillarità dei punti di iscrizione nei Comuni della zona e sulla possibilità di aderire online, tramite QR code, dal sito».

Di «obiettivo ambizioso» ha parlato il suo omologo di Nuvolento Sergio Meschi. «Vorremmo far sì che questo diventi un appuntamento imprescindibile nel calendario provinciale – ha detto –. I presupposti ci sono tutti, sia per le caratteristiche del percorso, che consente di scoprire le bellezze di luoghi ancora poco conosciuti, sia per gli intenti solidali e benefici che accompagnano il progetto».

Sostegno

I proventi delle iscrizioni saranno devoluti a Esa, l’associazione che da oramai quasi un ventennio si occupa di educazione alla salute e, in particolare, di prevenzione dei tumori al seno e di supporto alle pazienti in cura per questa patologia. «Esa è impegnata in una campagna di diagnosi precoce – ha sottolineato la presidente Nini Ferrari –, rivolta alle donne tra i 25 e i 44 anni. Grazie all’Asst del Garda, il giorno della corsa sarà possibile fruire di una visita senologica gratuita, mentre venerdì 10 aprile alle 20.30, nell’auditorium civico di Nuvolento, si terrà un incontro informativo sull’importanza dell’alimentazione per la prevenzione del tumore».

La rassegna

Se Mariangela Chiodi, assessore di Paitone e coordinatrice di «Donne per le donne», ha tracciato il lusinghiero bilancio di una rassegna che ha coinvolto ben undici Comuni, è toccato a Nicola Bonometti e Valter Danieli illustrare nei dettagli il suggestivo percorso della Yellow’s Run. Da segnalare infine che quest’anno la manifestazione può contare sul sostegno del Rotary Brescia Vittoria alata, sostegno ribadito dal presidente del sodalizio Emanuele Corsini.