Topi in solaio, l’asilo Sacra Famiglia a Bedizzole resta chiuso

I genitori che aspettavano la riapertura per poter affidare i loro pargoli alle maestre e tornare al lavoro dopo giorni vissuti ad inventarsi salti mortali per arrivare ovunque saranno rimasti delusi. La scuola dell’infanzia Sacra Famiglia di Bedizzole ha infatti sospeso temporaneamente le attività educative per fronteggiare un’emergenza igienico-sanitaria legata alla presenza di topi. I genitori sono stati informati con una comunicazione della coordinatrice scolastica, che ha spiegato le ragioni di questa scelta, presa per tutelare la sicurezza dei bambini e del personale scolastico. L’allarme è scattato nella giornata di ieri, quando sono stati trovati escrementi sospetti nel solaio dell’edificio. A seguito di un immediato sopralluogo effettuato dalla ditta Sanitaria, incaricata della sorveglianza sanitaria della scuola, sono stati rilevati ulteriori segni nella zona della sezione primavera, che accoglie i bimbi più piccoli. Per precauzione, si è deciso di non consentire l’accesso ai bambini in quell’area e di avviare una serie di interventi di disinfestazione straordinaria.

Sanificazione

La situazione è stata gestita in stretta collaborazione con Ats e il Comune di Bedizzole. L’assessore all’ecologia e ambiente Michele Crescini, la responsabile dei servizi alla persona Laura Fraccaro e il presidente della scuola, don Gabriele Banderini, si sono confrontati con la direzione scolastica per valutare le misure più adeguate. Alla luce della gravità del problema, è stata richiesta al sindaco Giovanni Cottini l’autorizzazione alla sospensione del servizio educativo, permettendo così di intervenire in modo tempestivo e approfondito.

Gli interventi di sanificazione, già avviati, proseguiranno per almeno due giornate, durante le quali l’accesso all’edificio sarà interdetto. Si tratta di un’operazione straordinaria che mira a ripristinare condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti scolastici.

Nella comunicazione inviata alle famiglie, la coordinatrice scolastica ha espresso comprensione per i disagi causati dalla chiusura, rassicurando però sull’impegno della scuola nel risolvere la situazione con rapidità e professionalità: «Non è stata una decisione semplice – ha scritto – ma la priorità assoluta è tutelare i bambini e il personale».