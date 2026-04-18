Tonale, cade dal quarto piano dell’albergo: 18enne salvo per miracolo

Può definirsi un miracolato il ragazzo belga di 18 anni che, ieri sera attorno alle 22.30, è precipitato dal quarto piano di un albergo del Tonale.

La ricostruzione

Il giovanissimo era ubriaco e stava cercando di raggiungere la camera di alcuni amici aggrappandosi alle grondaie quando ha perso la presa ed è precipitato. Il ragazzo è caduto sui pannelli solari che si trovano su una tettoia all’altezza del primo piano e la struttura ha in parte attutito la caduta. Il giovane turista è stato trasferito in elisoccorso al Civile per le numerose fratture che ha riportato, ma è sempre rimasto cosciente e non versa in imminente pericolo di vita. Il diciottenne si trovava in Valcamonica per una gita scolastica.