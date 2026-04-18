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﻿CronacaValcamonica

Tonale, cade dal quarto piano dell’albergo: 18enne salvo per miracolo

Paolo Bertoli
Lo studente belga in Valcamonica con la scuola era ubriaco e stava cercando di raggiungere la camera di alcuni amici aggrappandosi alle grondaie. È precipitato sui pannelli solari. Ora è ricoveato al Civile di Brescia
Vigili del fuoco a Ponte di Legno - © www.giornaledibrescia.it
Vigili del fuoco a Ponte di Legno - © www.giornaledibrescia.it
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Può definirsi un miracolato il ragazzo belga di 18 anni che, ieri sera attorno alle 22.30, è precipitato dal quarto piano di un albergo del Tonale. 

La ricostruzione

Il giovanissimo era ubriaco e stava cercando di raggiungere la camera di alcuni amici aggrappandosi alle grondaie quando ha perso la presa ed è precipitato. Il ragazzo è caduto sui pannelli solari che si trovano su una tettoia all’altezza del primo piano e la struttura ha in parte attutito la caduta. Il giovane turista è stato trasferito in elisoccorso al Civile per le numerose fratture che ha riportato, ma è sempre rimasto cosciente e non versa in imminente pericolo di vita. Il diciottenne si trovava in Valcamonica per una gita scolastica.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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