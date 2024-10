Tir di traverso: tangenziale tra Vobarno e Villanuova chiusa per 2 ore

Urta il muretto accanto alla sede stradale e si mette di traverso, occupandola tutta. Tangenziale chiusa fra Vobarno e Villanuova. L’incidente, che non ha causato feriti, è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 15 nel sottopasso del Chiese, quello che permette alla 45Ter, la tangenziale della Valle Sabbia, di entrare nello svincolo di Villanuova sul Clisi.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Locale della Valle Sabbia, un autoarticolato è uscito dalla carreggiata e dopo aver urtato contro il rialzo a bordo strada si è messo di traverso, bloccando del tutto l’arteria.

La tangenziale in quel tratto è rimasta chiusa per oltre due ore: la viabilità è stata ripristinata intorno alle 17.20.