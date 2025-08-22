Giornale di Brescia
Tir fermo in galleria, traffico in tilt per ore tra Gargnano e Limone

Franco Mondini
Lunghe code in entrambe le direzioni in quel tratto della Gardesana: il camion, dopo aver tentato invano di effettuare una manovra, ha ostruito il passaggio agli altri veicoli
La galleria tra Limone e Gargnano - © www.giornaledibrescia.it
La galleria tra Limone e Gargnano - © www.giornaledibrescia.it
Un tir fermo all’ingresso di una galleria ha bloccato il traffico lungo la Gardesana, nel tratto tra Gargnano e Limone: code in entrambi i sensi dalle 7.30 di questa mattina, anche se dal primo pomeriggio la situazione è lentamente tornata alla normalità.

Secondo quanto ricostruito, l’autista (di nazionalità serba), dopo essersi reso conto che la galleria fosse troppo bassa perché il suo mezzo potesse attraversarla, ha tentato di effettuare una manovra, abbattendo un palo e parte di un muretto posto tra il margine della carreggiata e una scarpata.

Le code che si sono formate sulla Ss45bis - © www.giornaledibrescia.it
Le code che si sono formate sulla Ss45bis - © www.giornaledibrescia.it

È servito l’intervento dei Vigili del fuoco da Salò per sganciare la motrice e consentire al camion di girarsi. Sul posto anche la Polizia locale di Gargnano: l’autista dovrà pagare una multa di 83 euro.

