Roma dice «no» al piano Sanpolino, l’ultima chance è un «progetto mini»

Sfuma il maxi fondo Pnrr da 42 milioni per Borgo Tintoretto: per la Loggia ore cruciali per tentare di salvare parte dei soldi

3 ' di lettura

Le fasi della demolizione della torre Tintoretto © www.giornaledibrescia.it

Il rischio era altissimo. E alla fine, di fronte allo schema presentato, è scattato il semaforo rosso: parere negativo. Il piano B della Loggia che «traslocava» il progetto di edilizia residenziale da San Polo (su cui sorgeva la ex torre Tintoretto) a Sanpolino è sfumato. Almeno lo è per come era stato immaginato, con tre palazzine e 150 alloggi complessivi su un’area - quella situata accanto alla chiesa ortodossa - sdraiata su oltre 40mila metri quadrati, spazi verdi inclusi. E a sfumare, per B