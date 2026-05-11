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Tignale, una giornata tra le farfalle del Parco Alto Garda

Sabato 16 maggio un appuntamento di «citizen science» per gli appassionati di natura con il Bioblitz
Una farfalla su un fiore
Una farfalla su un fiore

Diventa scienziato per un giorno con il Bioblitz «Esploratori della biodiversità in un battito d’ali». È l’invito che la Comunità montana rivolge agli appassionati di natura, proponendo una giornata di «citizen science» alla scoperta delle farfalle del Parco Alto Garda Bresciano.

Programma

L’appuntamento è per sabato 16 maggio, con ritrovo alle 10 al Museo del Parco, a Prabione di Tignale. Dopo la visita all’osservatorio naturalistico e al centro di riproduzione del gambero di fiume, condotta dagli esperti di Ersaf, alle 11.30 i partecipanti potranno cercare e identificare le farfalle presenti negli ambienti circostanti il museo, imparando i principali metodi di monitoraggio scientifico e utilizzando retini entomologici e manuali di riconoscimento.

La giornata proseguirà alle 13 con un picnic a base di prodotti tipici del Parco Alto Garda Bresciano e alle 14 con una visita didattica per scoprire il Museo del Parco oppure, in alternativa, con il Bioblitz delle Fratte: una breve escursione attraverso gli ambienti più caratteristici dell’entroterra gardesano. Durante il percorso, i partecipanti potranno contribuire alla segnalazione, nella banca dati Bioblitz 2026, delle specie animali e vegetali osservate. Sarà inoltre aperto gratuitamente il parco avventura adiacente. Prenotazioni: 0365 73354 o info@tignale.org.

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BioblitzParco Alto Garda BrescianoComunità montanafarfalleTignale

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