Tignale, una giornata tra le farfalle del Parco Alto Garda

L’appuntamento è per sabato 16 maggio, con ritrovo alle 10 al Museo del Parco, a Prabione di Tignale. Dopo la visita all’osservatorio naturalistico e al centro di riproduzione del gambero di fiume, condotta dagli esperti di Ersaf, alle 11.30 i partecipanti potranno cercare e identificare le farfalle presenti negli ambienti circostanti il museo, imparando i principali metodi di monitoraggio scientifico e utilizzando retini entomologici e manuali di riconoscimento.

La giornata proseguirà alle 13 con un picnic a base di prodotti tipici del Parco Alto Garda Bresciano e alle 14 con una visita didattica per scoprire il Museo del Parco oppure, in alternativa, con il Bioblitz delle Fratte: una breve escursione attraverso gli ambienti più caratteristici dell’entroterra gardesano. Durante il percorso, i partecipanti potranno contribuire alla segnalazione, nella banca dati Bioblitz 2026, delle specie animali e vegetali osservate. Sarà inoltre aperto gratuitamente il parco avventura adiacente. Prenotazioni: 0365 73354 o info@tignale.org.