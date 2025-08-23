Tignale, cade dalla moto e finisce contro un muro: ricoverato al Civile

Un motociclista è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso al Civile dopo una caduta dalla moto che stava guidando sulla Sp 38 a Tignale. Il ragazzo, un 25enne di origine straniera, non si è scontrato con altri mezzi e dalle prime ricostruzioni sembra che abbia perso il controllo della moto finendo contro un muretto. È sempre stato cosciente, ma le sue condizioni sono apparse da subito gravi.