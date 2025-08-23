Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Tignale, cade dalla moto e finisce contro un muro: ricoverato al Civile

La Redazione Web
Si tratta di un 25enne di origine straniera: dalle prime ricostruzioni pare che abbia perso da solo il controllo del mezzo
L'ospedale Civile © www.giornaledibrescia.it
L'ospedale Civile © www.giornaledibrescia.it
AA

Un motociclista è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso al Civile dopo una caduta dalla moto che stava guidando sulla Sp 38 a Tignale. Il ragazzo, un 25enne di origine straniera, non si è scontrato con altri mezzi e dalle prime ricostruzioni sembra che abbia perso il controllo della moto finendo contro un muretto. È sempre stato cosciente, ma le sue condizioni sono apparse da subito gravi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incidente motoelisoccorsoTignale
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario