«Tieni il cane al guinzaglio o ti sparo»: denunciato un uomo

È stato denunciato per minaccia grave dai Carabinieri della Stazione di Leno un pensionato di 68 anni. Tutto è nato dalla querela presentata il 14 settembre da un libero professionista di 55 anni. L'uomo ha raccontato ai militari di essere stato minacciato di morte la sera precedente, il 13 settembre, all'interno del parco comunale di Leno, dopo aver invitato un 68enne a tenere il proprio cane al guinzaglio. Ne sarebbe nata una discussione, nel corso della quale il pensionato gli avrebbe detto che gli avrebbe sparato.
I carabinieri, intervenuti nell'abitazione del 68enne, hanno accertato che l’uomo era titolare di porto d'armi e deteneva regolarmente un’arma. In via cautelare i militari hanno proceduto al ritiro di un fucile calibro 8, di circa 300 grammi di polvere da sparo, oltre 500 grammi di pallini e 120 bossoli da caricare, oltre al titolo autorizzativo.
Al termine degli atti il 68enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per minaccia grave e sarà proposto per il divieto di detenzione armi. La sua posizione è al vaglio della magistratura.