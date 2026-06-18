Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

The Floating Piers compie 10 anni: qual è il tuo ricordo?

C’è chi visitò l’opera di Christo più volte e chi non riuscì a camminare sull’acqua a causa della folla, chi la ritiene un capolavoro e chi la critica: qui puoi dire la tua
The Floating Piers - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
The Floating Piers - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Sono trascorsi dieci anni da quando il lago d’Iseo cambiò volto per qualche giorno: nel 2016 «The Floating Piers» – l’enorme opera d’arte ambientale di Christo e Jeanne-Claude – collegò Sulzano a Montisola e all’isola di San Paolo con una passerella galleggiante che ha attirato migliaia di persone ogni giorno. Il paesaggio si trasformò e la percezione del territorio insieme a lui. L’opera di Christo e Jeanne-Claude durò poco – dal 18 giugno al 3 luglio – ma la traccia che ha lasciato è duratura.

A distanza di un decennio, il ricordo di quei giorni resta frammentato. C’è chi lo ha vissuto come un evento irripetibile, chi come un’esperienza d’arte alla quale si faticò a credere, chi ancora lo associa a un movimento di massa che ha messo sotto pressione il lago e i suoi paesi, chi non ne comprese il senso, chi visitò la passerella più volte e chi non riuscì mai a raggiungerla. Qual è il tuo ricordo?

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
decennale The Floating PiersThe Floating Piersdi' la tua
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...