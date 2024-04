Tesla contro un muro a Fornaci: le tre persone coinvolte sono fuori pericolo

Sono tutte fuori pericolo le tre persone che attorno all'una di ieri notte sono finite contro il muro di un ristorante a Fornaci a bordo di una Tesla che l'uomo al volante non è più riuscito a controllare. Una Volante della Polizia è arrivata sul posto appena dopo l'incidente e gli agenti si sono occupati di allertare i soccorsi. Mentre il personale del 118 stabilizzava i feriti gli agenti hanno effettuato i rilievi.

La causa più probabile dell'incidente, che non sembra aver coinvolto altri mezzi, è la velocità elevata con la vettura ha affrontato la rotonda e per via della quale l'autista non è più riuscito a controllarla. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre le persone dalla vettura distrutta e affidarle alle cure del personale sanitario.

Una volta soccorse le persone è partita la conta dei danni. Ad avere la peggio, oltre alla vettura ormai inservibile, il muro del ristorante Maiolica: sfondato. I gestori hanno dovuto chiudere le due salette interne e ridurre quindi il numero di coperti disponibile.

Solo nelle prossime ore sarà possibile avere una affidabile stima dei danni: è infatti necessario che tecnici specializzati valutino la portata delle lesioni ai muri e alle strutture portanti eventualmente interessate dal crollo.