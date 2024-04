Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il muro di un ristorante

Uno schianto violentissimo che ha accartocciato un’auto e mandato in ospedale tre persone. È l’esito dell’incidente avvenuto intorno all’una di notte in via del Serpente a Brescia.

Secondo una primissima ricostruzione, chi era alla guida della Tesla ha perso il controllo nell’affrontare la rotatoria. Il muro esterno del locale ha poi arrestato la corsa della vettura.

Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco e una volante oltre ai mezzi di soccorso. Due persone sono state trasferite in codice rosso all’ospedale Civile e in Poliambulanza. Feriti in modo più lieve gli altri tre occupanti dell’auto.