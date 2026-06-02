Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaItalia e Estero

Terremoto di magnitudo 6.1 in Calabria: nessun ferito né danni

La scossa registrata poco dopo la mezzanotte in mare con epicentro a 250 chilometri di profondità. Occhiuto: «Non vi è alcun motivo di particolare preoccupazione»
L'epicentro del terremoto
L'epicentro del terremoto

È stata avvertita in tutte le regioni del Sud – Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia – la scossa di magnitudo 6.1 registrata alle 0.12 in mare, al largo della costa calabrese di Amantea (Cosenza) con epicentro a 250 chilometri di profondità.

In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la Protezione civile regionale che i Vigili del fuoco, ma soprattutto per avere informazioni.

Al momento non risultano segnalazioni di danni né richieste di soccorso..

«La scossa ha comprensibilmente destato paura e preoccupazione tra i cittadini. Fin dai primi minuti successivi all'evento sismico, la macchina della Protezione civile regionale si è immediatamente attivata per monitorare la situazione e coordinare tutte le verifiche necessarie sul territorio – ha detto Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria –. Le nostre sale operative hanno ricevuto numerosissime chiamate da parte dei cittadini che chiedevano informazioni e assistenza. Fortunatamente, allo stato attuale, non si registrano danni a persone né a cose.

Nelle prossime ore proseguiranno gli accertamenti e le attività di monitoraggio, ma sulla base delle informazioni attualmente disponibili non vi è alcun motivo di particolare preoccupazione».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
terremotoscossa di terremotoCalabria
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...