Terremoto di magnitudo 6.1 in Calabria: nessun ferito né danni

In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la Protezione civile regionale che i Vigili del fuoco, ma soprattutto per avere informazioni .

Al momento non risultano segnalazioni di danni né richieste di soccorso..

Evento sismico Mw 6.1 al largo della Costa Calabra nord occidentale, 2 giugno 2026 https://t.co/FUHFKpxBHU — INGVterremoti (@INGVterremoti) June 1, 2026

«La scossa ha comprensibilmente destato paura e preoccupazione tra i cittadini. Fin dai primi minuti successivi all'evento sismico, la macchina della Protezione civile regionale si è immediatamente attivata per monitorare la situazione e coordinare tutte le verifiche necessarie sul territorio – ha detto Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria –. Le nostre sale operative hanno ricevuto numerosissime chiamate da parte dei cittadini che chiedevano informazioni e assistenza. Fortunatamente, allo stato attuale, non si registrano danni a persone né a cose.

Nelle prossime ore proseguiranno gli accertamenti e le attività di monitoraggio, ma sulla base delle informazioni attualmente disponibili non vi è alcun motivo di particolare preoccupazione».