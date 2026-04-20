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﻿CronacaItalia e Estero

Terremoto in Giappone di magnitudo 7.5, allarme tsunami

Le autorità hanno ordinato l'evacuazione dalle zone costiere per allerta tsunami
La scossa si è registrata alle 9.53 ora italiana
La scossa si è registrata alle 9.53 ora italiana
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Un terremoto di magnitudo 7.5 è stato registrato sul versante nord orientale del Giappone, nella regione del Tohoku, alle 16.53 ora locale (le 9.53 in Italia).

L'epicentro del terremoto
L'epicentro del terremoto

La scossa ha avuto epicentro in mare al largo della prefettura della Costa di Sanriku, a 10 chilometri di profondità, rende noto la Japan meteorological agency (Jma) che ha lanciato un allarme tsunami nelle prefetture di Iwate e dell'Hokkaido.

Onde alte 80 centimetri

In Giappone il forte terremoto di questa mattina, con una magnitudo rivista da 7.4 a 7.5, ha causato uno tsunami con onde alte 80 centimetri che stanno raggiungendo le coste.

Lo riporta la Afp precisando che, in particolare, è stato interessato un porto nel nord del Paese. L'onda è stata osservata in un porto di Kuji, nella prefettura di Iwate, ha precisato la JMA.

L'allarme tsunami era stato diramato subito dopo la scossa, avvertita anche a Tokyo, con una stima di possibile impatto di onde fino a 3 metri. Le autorità hanno invitato la popolazione a evacuare in zone più alte rispetto al livello del mare. 

Alta velocità sospesa

La circolazione su alcune linee ferroviarie ad alta velocità che collegano Tokyo con città del nord del Giappone è stata sospesa dopo il terremoto di magnitudo 7.5 che ha interessato il nord-est del Paese: lo riporta l'emittente pubblica Nhk. Tra i tratti interessati c'è la linea Tohoku Shinkansen, che collega la capitale giapponese con Aomori. Al momento stanno invece funzionando regolarmente gli aeroporti di Shin-chitose e Sendai, situati in zone prossime all'area interessata dal sisma.

Danni

Le autorità del Giappone hanno ricevuto segnalazioni di «danni umani e materiali attualmente in fase di verifica» dopo il terremoto di magnitudo 7.5 e il conseguente tsunami che interessa in particolare il nord-est del Paese: lo ha affermato la premier nipponica, Sanae Takaichi, in un post online citato dal Sky News.

«D'ora in avanti otterremo informazioni dettagliate gestiremo la risposta all'emergenza», ha aggiunto.

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