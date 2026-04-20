Terremoto in Giappone di magnitudo 7.5, allarme tsunami
Un terremoto di magnitudo 7.5 è stato registrato sul versante nord orientale del Giappone, nella regione del Tohoku, alle 16.53 ora locale (le 9.53 in Italia).
La scossa ha avuto epicentro in mare al largo della prefettura della Costa di Sanriku, a 10 chilometri di profondità, rende noto la Japan meteorological agency (Jma) che ha lanciato un allarme tsunami nelle prefetture di Iwate e dell'Hokkaido.
Onde alte 80 centimetri
In Giappone il forte terremoto di questa mattina, con una magnitudo rivista da 7.4 a 7.5, ha causato uno tsunami con onde alte 80 centimetri che stanno raggiungendo le coste.
Japan coastline after 7.4 earthquake strikes https://t.co/B5hREyC7mT— Reuters (@Reuters) April 20, 2026
Lo riporta la Afp precisando che, in particolare, è stato interessato un porto nel nord del Paese. L'onda è stata osservata in un porto di Kuji, nella prefettura di Iwate, ha precisato la JMA.
A tsunami hits Japan after a powerful 7.4 magnitude earthquake.— Devesh , वनवासी (@Devesh81403955) April 20, 2026
The first waves are already hitting the Port of Hachinohe.... #Tsunami #Earthquake #Japan pic.twitter.com/GfesU38grx
L'allarme tsunami era stato diramato subito dopo la scossa, avvertita anche a Tokyo, con una stima di possibile impatto di onde fino a 3 metri. Le autorità hanno invitato la popolazione a evacuare in zone più alte rispetto al livello del mare.
Alta velocità sospesa
La circolazione su alcune linee ferroviarie ad alta velocità che collegano Tokyo con città del nord del Giappone è stata sospesa dopo il terremoto di magnitudo 7.5 che ha interessato il nord-est del Paese: lo riporta l'emittente pubblica Nhk. Tra i tratti interessati c'è la linea Tohoku Shinkansen, che collega la capitale giapponese con Aomori. Al momento stanno invece funzionando regolarmente gli aeroporti di Shin-chitose e Sendai, situati in zone prossime all'area interessata dal sisma.
Danni
Le autorità del Giappone hanno ricevuto segnalazioni di «danni umani e materiali attualmente in fase di verifica» dopo il terremoto di magnitudo 7.5 e il conseguente tsunami che interessa in particolare il nord-est del Paese: lo ha affermato la premier nipponica, Sanae Takaichi, in un post online citato dal Sky News.
本日１６時５３分頃、三陸沖を震源とする地震が発生し、青森で最大震度５強の強い揺れを観測しました。— 高市早苗 (@takaichi_sanae) April 20, 2026
また、岩手県、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸に津波警報が発表されるなどしています。…
«D'ora in avanti otterremo informazioni dettagliate gestiremo la risposta all'emergenza», ha aggiunto.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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