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Terremoto, la comunità venezuelana raccoglie aiuti a Brescia

Il centro è situato nella parrocchia di San Giovanni Battista in via Triumplina: si accettano medicinali, alimenti e altri beni essenziali
La raccolta dei pacchi alla Stocchetta
La raccolta dei pacchi alla Stocchetta

Il Venezuela chiama, Brescia risponde. La comunità di residenti in provincia originari del Paese sudamericano si è attivata per raccogliere beni di prima necessità da far arrivare in Venezuela, colpito da un violento terremoto venerdì. Si possono portare medicinali e materiale sanitario, alimenti non deperibili e altri beni essenziali come pile, accendini, candele e prodotti per l’igiene personale.

Dove portare gli aiuti

In città il centro di raccolta è situato nella parrocchia di San Giovanni Battista alla Stocchetta, in via Triumplina 268. È possibile portare gli aiuti da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19, il sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 18. Nelle ultime ore già diverse persone si sono recate nel centro per donare.

Cosa donare

L’Associazione venezuelani di Brescia specifica che tra i materiali sanitari è possibile donare analgesici e antipiretici, garze sterili, bende e cerotti, termometri, guanti e mascherine, disinfettanti, acqua ossigenata e soluzione fisiologica, sali per la reidratazione orale e farmaci per il raffreddore e l’influenza. E poi gli alimenti: come pasta, riso, cibo in scatola, zuppe in busta, latte in polvere per neonati e biscotti secchi.  

Oltre ai beni di prima necessità, è possibile anche inviare del denaro, con bonifico bancario o tramite PayPal agli estremi riportati nel post qui sopra.  

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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