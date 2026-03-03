Sventato l’assalto al bancomat a Manerbio: ladri messi in fuga
Era tutto pronto per l’assalto, prima con gli arnesi e poi con l’esplosivo. Ma i carabinieri erano vicini, sono intervenuti in un attimo, e hanno evitato che il gruppo innescasse la deflagrazione. Ora le indagini si concentrano sulle tracce che si sono lasciati dietro nella fuga precipitosa.
Colpo sventato
Una banda di malviventi ha tentato di colpire l’Atm della Bper in via Cremona a Manerbio, sportello situato nel centro commerciale Le Arcate. Il piano però è saltato grazie all’intervento tempestivo dei militari della Radiomobile della Compagnia di Verolanuova. Il blitz della banda del botto è scattato tra domenica e lunedì, nel cuore della notte. I ladri stavano cercando di forzare lo sportello automatico con attrezzi da scasso, forse per posizionare un ordigno esplosivo e farlo saltare in aria. Un’azione rapida, studiata per agire in pochi minuti e dileguarsi prima dell’arrivo delle pattuglie.
Ma qualcosa è andato storto. Una gazzella della Radiomobile di Verolanuova, impegnata nei controlli sul territorio con particolare attenzione agli sportelli bancomat, ha intercettato movimenti sospetti nei pressi dell’area commerciale. I militari sono intervenuti cogliendo i malviventi sul fatto. Alla vista delle divise, la banda si è data alla fuga a bordo di un’auto. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità in cui i ladri sono riusciti a far perdere le proprie tracce dopo aver imboccato l’autostrada.
Le indagini
Anche se il colpo non riuscito a portare le banconote nelle tasche dei malviventi, il bancomat è stato danneggiato in modo significativo ed è momentaneamente fuori servizio. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili: sotto esame le immagini delle telecamere di sorveglianza e ogni elemento utile raccolto durante l’intervento dell’altra notte. Si stanno anche valutando punti di contatto con episodi analoghi avvenuti nelle scorse settimane in tutta la Pianura Padana. La caccia alla banda dunque è aperta in tutta Italia.
