Tentativo di truffa a Sarezzo: arrestato un trentenne di Pianico

Pensava di portarsi a casa una Bmw con meno di mille euro. È stato arrestato e ha dovuto pagare quanto era stato pattuito in precedenza. È finito in Tribunale il tentativo di truffa che un 30enne rom di Pianico, in provincia di Bergamo, aveva messo in piedi ai danni di un 60enne di Sarezzo.

L'uomo infatti aveva messo in vendita una datata Bmw su un sito di annunci e dopo uno scambio di messaggi si era accordato con il giovane di Pianico. Questi, prima di entrare nell'agenzia per formalizzare il passaggio, ha proposto al venditore di dichiarare solo una piccola parte della transazione sui documenti e che avrebbe pagato a parte il resto.

Una volta fuori, con l'auto ormai a suo nome, ha detto che avrebbe pagato solo la cifra che era scritta sul contratto e non un euro di più. Il 60enne, resosi conto della truffa, ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti e, sentite le testimonianze del personale dell'agenzia, ha arrestato il nomade.

Nell'udienza per direttissima l'arresto è stato convalidato e le parti si sono poi accordate per concludere la transazione al prezzo pattuito in un primo momento e il 60enne potrebbe per questo decidere di ritirare la propria querela.