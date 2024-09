Tenta di truffare una coppia di anziani: arrestato e condannato a un anno

Era quasi riuscito a truffare una coppia di anziani, ma è stato fermato poco prima di scappare e poi condannato a un anno. I carabinieri di Concesio hanno arrestato un 22enne originario della provincia di Caserta, incensurato, ritenuto responsabile di truffa aggravata.

I due anziani del paese, 80 e 77 anni, hanno ricevuto una telefonata in cui l’uomo, che si è qualificato come carabiniere, ha detto loro che la figlia aveva causato un incidente stradale e che, per pagare le spese, era necessario presentarsi in Comune per ritirare un verbale. Il trucco serviva a lasciare la moglie a casa da sola. L’uomo, insospettito, invece di andare in municipio è andato in caserma.

I militari si sono precipitati a casa sua e hanno notato un uomo che usciva dal condominio proprio in quel momento. Perquisito, è stato trovato con addosso 600 euro in contanti, gioielli in oro e il bancomat dell’anziano: era stata la moglie a consegnarli.

Il 22enne è stato arrestato per truffa aggravata e condannato in direttissima a un anno.