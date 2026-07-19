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Tentata rapina al Lidl di viale Sant’Eufemia, arrestato un quarantenne

Prima dell’arrivo della Polizia l’uomo ha aggredito l’addetto alla vigilanza che lo aveva fermato all’uscita del supermercato
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Un'auto della Polizia
Un'auto della Polizia

La Squadra Volante della Questura di Brescia ha arrestato un 40enne pregiudicato bresciano, senza fissa dimora, per tentata rapina e lesioni.
Tutto è successo al supermercato Lidl di viale Sant’Eufemia: l’uomo era stato bloccato dall’addetto alla vigilanza dopo aver preso della merce dagli scaffali e aver tentato di uscire senza pagare. Durante l’attesa dell’arrivo della Polizia l’uomo ha iniziato ad aggredire la guardia con calci e pugni all’addome nel tentativo di fuggire. Gli agenti, giunti subito dopo la chiamata al 112, sono riusciti a immobilizzarlo e a portarlo in Questura. L’addetto, già vittima di precedenti furti nello stesso punto vendita, è risultato dolorante.
Al termine degli atti, l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione della Procura. Il Questore Paolo Sartori ha inoltre emesso nei suoi confronti il Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Brescia per 3 anni. In caso di violazione rischia fino a 1 anno e 6 mesi di reclusione e 10.000 euro di multa.

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