Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValsabbia

Tenta il furto in casa, ma la proprietaria lo sente: arrestato

Erik Fanetti
Il fatto è avvenuto a Roè Volciano: i carabinieri hanno preso l’uomo in flagranza di reato
I carabinieri della Compagnia di Salò
I carabinieri della Compagnia di Salò
AA

Nella notte appena trascorsa, quella tra il 2 e il 3 marzo, i carabinieri della Compagnia di Salò sono intervenuti a Roè Volciano, dove hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 41 anni, residente sul Garda, ritenuto responsabile di tentato furto in abitazione.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione della proprietaria dell’immobile, che aveva udito rumori sospetti provenire dal piano superiore. I militari della Stazione di Gardone Riviera, arrivati in pochi minuti, hanno individuato una persona con il volto coperto che, alla vista dei carabinieri, si è lanciato nel giardino sottostante nel tentativo di darsi alla fuga.

L’arresto

Ne è nato un breve inseguimento, conclusosi con il raggiungimento e l’immobilizzazione del 41enne. La prontezza dell’intervento ha consentito di fermare l’azione prima che producesse danni o ulteriori rischi per la donna. L’uomo arrestato è stato condotto al Tribunale di Brescia per il rito direttissimo. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e l’uomo è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
tentato furtoarrestoRoè Volciano
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario