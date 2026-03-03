Tenta il furto in casa, ma la proprietaria lo sente: arrestato

Nella notte appena trascorsa, quella tra il 2 e il 3 marzo, i carabinieri della Compagnia di Salò sono intervenuti a Roè Volciano, dove hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 41 anni, residente sul Garda, ritenuto responsabile di tentato furto in abitazione.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione della proprietaria dell’immobile, che aveva udito rumori sospetti provenire dal piano superiore. I militari della Stazione di Gardone Riviera, arrivati in pochi minuti, hanno individuato una persona con il volto coperto che, alla vista dei carabinieri, si è lanciato nel giardino sottostante nel tentativo di darsi alla fuga.

L’arresto

Ne è nato un breve inseguimento, conclusosi con il raggiungimento e l’immobilizzazione del 41enne. La prontezza dell’intervento ha consentito di fermare l’azione prima che producesse danni o ulteriori rischi per la donna. L’uomo arrestato è stato condotto al Tribunale di Brescia per il rito direttissimo. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e l’uomo è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.