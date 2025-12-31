Il Te Deum con il vescovo Tremolada: la diretta di Teletutto

Questa sera alle 18 al santuario di Santa Maria delle Grazie il Vescovo Pierantonio Tremolada chiuderà l’anno presiedendo il tradizionale Te Deum. La celebrazione sarà anche trasmessa in diretta televisiva su Teletutto e in questo contenuto.

L’1 gennaio invece, in occasione della Giornata mondiale per la Pace, celebrerà la Messa alle 19 nella chiesa di Santa Maria della Pace. Per l’Epifania, il 6 gennaio, doppio appuntamento: alle 10 in Cattedrale la celebrazione solenne, seguita alle 15.30 dal corteo dei Magi, che partirà dalla chiesa dei Santi Faustino e Giovita e si concluderà a San Giovanni, coinvolgendo fedeli e famiglie.