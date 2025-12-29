Mese della Pace: marcia, incontri e testimonianze

Un calendario ricco di appuntamenti per riflettere sulla pace: a proporlo, come da tradizione, la «Tavola della Pace Brescia Est» (formata da alcuni comuni dell’hinterland, parrocchie, circoli Acli e associazioni).

Per la 59esima Giornata mondiale della Pace apre le iniziative «la marcia per la pace» il 1 gennaio: partenza alle 14 dalla chiesa del quartiere Caionvico e arrivo al Santuario della Madonna di Valverde a Rezzato.

L’edizione di quest’anno si poggerà sull’Enciclica di Papa Giovanni XXIII «Pacem in terris», un documento storico rivolto non solo ai cattolici, ma «a tutti gli uomini di buona volontà”, che chiede la pace attraverso quattro pilastri: verità, giustizia, amore e libertà».

Gli incontri

Gennaio, il mese della pace, si aprirà con la marcia e continuerà con cinque appuntamenti di riflessione: martedì 13 gennaio alle 20.45 all’oratorio di Caionvico l’incontro pubblico con il professor Anselmo Palini, il 23 gennaio alle 20.45 allo spazio Pampuri con Paolo Bergamaschi, giovedì 29 gennaio alle 20.30 al teatro Lolek di Rezzato proiezione del film «In my country», sabato 31 gennaio alle 16 alla sala di Giacinto a Brescia l’appuntamento con la testimonianza di suor Azezet Kidane e venerdì 6 febbraio alle 20.45 al teatro Sant’Angela Merici di via Cimabue rappresentazione teatrale della compagnia Tracce «I quattro pilastri».

Inoltre, anche quest’anno, torneranno le «tende della Pace» (23-24-25 gennaio a Rezzato e San Polino; 30-31 gennaio e 1 febbraio a Sant’Eufemia e Castenedolo; 6-7-8 febbraio a San Polo Cimabue e Sant’Angela Merici).

Altra iniziativa, che cadrà però domenica primo marzo, la serata di preghiera e testimonianza organizzata dall’Officina Sociale dell’Unità Pastorale - formata dalle parrocchie di San Polo, Sant’Angela Merici, San Luigi Gonzaga, Sant’Eufemia, Buffalora e Caionvico – : al termine dell’appuntamento le parrocchie esporranno lo striscione «questa unità pastorale R1pud1a la guerra» aderendo alla campagna di Emergency.