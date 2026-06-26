Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Brescia e Hinterland

Tari, Brescia ha la tassa dei rifiuti tra le più basse d’Italia

La città si piazza al settimo posto tra le più economiche, con una spesa media calcolata in 217 euro
Elisa Rossi

Elisa Rossi

Giornalista

I carrellati per gli sfalci © www.giornaledibrescia.it
I carrellati per gli sfalci © www.giornaledibrescia.it

Nel 2025 la spesa media delle famiglie italiane per la gestione dei rifiuti urbani ha toccato quota 340 euro, registrando un aumento del 3,3% rispetto al 2024 (329 euro). Si paga di più al Sud, dove la spesa media è stata di 385 euro, rispetto al Nord che si ferma a 290 euro.

Ma quali sono le città italiane in cui la Tari costa di più? Le classifiche variano a seconda dei campioni e dei criteri utilizzati dalle diverse indagini. Secondo l’Indagine conoscitiva sulla tassa dei rifiuti curata dalla Uil il primato della città più cara spetta a Pisa, dove si spende mediamente di più in assoluto con una cifra di 650 euro. Al secondo posto si colloca Brindisi (529 euro), seguita da Pistoia (524 euro) e Trapani (521 euro). Sul fronte opposto, le città più economiche risultano essere La Spezia, con una tariffa media di 180 euro, seguita da Novara e Belluno (204 euro). In questa classifica Brescia si posiziona come la quarta città meno cara d’Italia, subito dopo Fermo, con una spesa media di 208 euro.

I parametri cambiano se si analizza il Rapporto 2025 dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva. In questo secondo studio è Catania a conquistare la maglia nera di città più cara con 602 euro, segue Pisa (559 euro) e da Genova (509 euro). Le realtà meno care d’Italia diventano Cremona, con una tariffa di 196 euro, insieme a Udine e Trento, stabili entrambe a quota 199 euro.

Brescia si piazza al settimo posto tra le più economiche, con una spesa media calcolata in 217 euro. Le differenze tra i due report sono date dall’immobile tipo e dal numero di componenti del nucleo familiare preso come riferimento standard per effettuare le simulazioni. Al netto delle metodologie la geografia è tracciata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
tasseTariItaliaBrescia

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Aree naturali protette del bresciano - Ambienti e percorsiAree naturali protette del bresciano - Ambienti e percorsi

La seconda guida Grafo è dedicata al Parco Alto Garda Bresciano, ai parchi dell’hinterland e della pianura orientale.

SCOPRI DI PIÙ
Leadership e strategiaLeadership e strategia

Il libro di Shai Misan, che applica i principi del gioco degli scacchi alla leadership e alla gestione del cambiamento.

SCOPRI DI PIÙ
Tutto il mondo del calcio bresciano in un unico volumeTutto il mondo del calcio bresciano in un unico volume

L'Almanacco del Calcio Bresciano è in edicola con il GdB

SCOPRI DI PIÙ