Tari, Brescia ha la tassa dei rifiuti tra le più basse d’Italia

Nel 2025 la spesa media delle famiglie italiane per la gestione dei rifiuti urbani ha toccato quota 340 euro, registrando un aumento del 3,3% rispetto al 2024 (329 euro). Si paga di più al Sud, dove la spesa media è stata di 385 euro, rispetto al Nord che si ferma a 290 euro.
Ma quali sono le città italiane in cui la Tari costa di più? Le classifiche variano a seconda dei campioni e dei criteri utilizzati dalle diverse indagini. Secondo l’Indagine conoscitiva sulla tassa dei rifiuti curata dalla Uil il primato della città più cara spetta a Pisa, dove si spende mediamente di più in assoluto con una cifra di 650 euro. Al secondo posto si colloca Brindisi (529 euro), seguita da Pistoia (524 euro) e Trapani (521 euro). Sul fronte opposto, le città più economiche risultano essere La Spezia, con una tariffa media di 180 euro, seguita da Novara e Belluno (204 euro). In questa classifica Brescia si posiziona come la quarta città meno cara d’Italia, subito dopo Fermo, con una spesa media di 208 euro.
I parametri cambiano se si analizza il Rapporto 2025 dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva. In questo secondo studio è Catania a conquistare la maglia nera di città più cara con 602 euro, segue Pisa (559 euro) e da Genova (509 euro). Le realtà meno care d’Italia diventano Cremona, con una tariffa di 196 euro, insieme a Udine e Trento, stabili entrambe a quota 199 euro.
Brescia si piazza al settimo posto tra le più economiche, con una spesa media calcolata in 217 euro. Le differenze tra i due report sono date dall’immobile tipo e dal numero di componenti del nucleo familiare preso come riferimento standard per effettuare le simulazioni. Al netto delle metodologie la geografia è tracciata.