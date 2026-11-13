Tangenziale di Orzinuovi e Orzivecchi bloccata: la rabbia dei sindaci

Sedici anni di attesa, 2 chilometri e mezzo asfaltati solo in piccola parte, ma sbarrati e chiusi al traffico, e cinque milioni di veicoli che ogni anno continuano a soffocare i centri abitati di Orzivecchi e Orzinuovi. La parabola della variante alla ex SS 235 Orceana approda nell’aula del Consiglio regionale con un’interrogazione a risposta immediata firmata dal consigliere Massimo Vizzardi: «Le scadenze slittano, i costi raddoppiano e le risorse mancano». Anche il sindaco di Orzivecchi Gianluigi Sturla alza la voce e chiede una risoluzione per una vicenda che «dura da troppo tempo».
I tempi
La storia parte nel 2009 con un cantiere da 8 milioni di euro, bloccato quasi subito dallo svelamento di un veleno nascosto. Al posto dei materiali di sottofondo previsti, sono state impiegate 187 mila tonnellate di scorie di fonderia tossiche. Da lì in poi, un calvario giudiziario sfociato in una voragine amministrativa. Da allora l’opera è stata restituita alla Provincia, ma è rimasta incompiuta. Oggi il tracciato giace abbandonato, trasformato persino in una discarica a cielo aperto.
Problemi
«A pesare non sono solo i rinvii sulle analisi del terreno - dice Vizzardi - ma un buco finanziario che paralizza tutto. Per completare il primo lotto ora servono 12 milioni e 600 mila euro. La Provincia di Brescia ha messo a bilancio 6 milioni e 500 mila euro, ma all’appello ne mancano altri 6. Il programma regionale degli interventi ha finora glissato - continua il consigliere regionale - fissando la fine dei cantieri al 2029, senza stanziare nuovi fondi nel quinquennio 2026-2030, a dispetto di un patto originario che vedeva il Pirellone coprire il 90% delle spese».
I Comuni
Sulla questione interviene anche Sturla: «Questa vicenda va risolta. Ho contattato oggi il tecnico della Provincia. Dai primi carotaggi effettuati a settembre risulta che i terreni non dovrebbero essere contaminati, anche se ora si attende la validazione ufficiale dell’Arpa. Se i dati venissero confermati, non ci sarebbe bisogno di rimuovere il materiale sottostante. Significherebbe quindi avere un consistente risparmio economico e abbattere i tempi. Era fondamentale per noi accertarsi dell’assenza di pericoli. Entro la fine dell’anno si completeranno le verifiche sulle falde, per poi blindare il progetto esecutivo, già pronto. Considerati i 600 mila euro stanziati dal Mef e i fondi della Provincia, abbiamo a disposizione 7,1 milioni di euro.
Nel frattempo la Provincia ha posizionato una sbarra per evitare che il tracciato continui a essere usato come discarica abusiva». «Dopo 16 anni di paralisi, però - conclude - chiediamo anche un altro segnale concreto alla Provincia: la realizzazione in contemporanea della pista ciclabile di collegamento tra Orzivecchi e Orzinuovi, un’opera necessaria per unire due comunità in continuo contatto».