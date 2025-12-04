Tamponamento in autostrada, coda tra Sirmione e Desenzano

Lunghe code in A4, nel tratto tra Sirmione e Desenzano del Garda in direzione di Milano, a causa di un tamponamento sulla seconda e terza corsia. Stando alle prime ricostruzioni, nell’incidente, avvenuto attorno alle 17.30, sarebbero rimasti coinvolti tre veicoli. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, anche gli agenti della Polizia stradale di Verona Sud. Non ci sarebbero feriti gravi.

La coda era inizialmente di circa 7 chilometri, ma già dopo un’ora il traffico ha iniziato a tornare alla normalità, anche se con qualche rallentamento.